НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

189 подписчиков

Одесса и Николаев в дыму удары: «Искандеров» уничтожили склады НАТО и базы наемников

Одесса и Николаев в дыму удары: «Искандеров» уничтожили склады НАТО и базы наемников

Одесса и Николаев в дыму удары: «Искандеров» уничтожили склады НАТО и базы наемников Юлия ЧелкановаМинувшей ночью российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по объектам военной логистики в Одесской и Николаевской областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии