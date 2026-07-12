Одесса и Николаев в дыму удары: «Искандеров» уничтожили склады НАТО и базы наемников Юлия ЧелкановаМинувшей ночью российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по объектам военной логистики в Одесской и Николаевской областях.
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