Одесса и Николаев в дыму удары: «Искандеров» уничтожили склады НАТО и базы наемников Юлия ЧелкановаМинувшей ночью российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по объектам военной логистики в Одесской и Николаевской областях.