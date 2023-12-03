В Коми медведица набросилась на лесозаготовщиков и сняла с них скальп

В Коми медведица набросилась на четырех лесозаготовщиков, в результате нападения двое оказались в больнице с разорванными лицами, передает РИА Новости, ссылаясь на Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд.
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