Отравитель больших кошек в Московском зоопарке шизофреник и дважды судим

Мотивы человека, разбросавшего таблетки в вольере, выяснить не удается.43-летний мужчина, который задержан за попытку отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке, оказался с психиатрическим диагнозом.
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