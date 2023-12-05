Сенатор Сандерс выступил против выделения помощи США правительству Израиля

Власти США не должны выделять $10,1 млрд в качестве финансовой поддержки правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, считает сенатор-демократ Берни Сандерс, передает The Hill.
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