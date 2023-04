Horizon Forbidden West делает воду нестрашной, Blasphemous 2 выходит уже этим летом, The Lord of the Rings: Gollum требует видеокарту не хуже RTX 3060 и продаёт эльфийский язык как DLC, Owlcat Games показывает локации Warhammer 40K: Rogue Trader, стиль диснеевских мультфильмов перенимает хоррор, Dying Light 2 становится ещё более жестокой.