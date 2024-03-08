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Анатомия бизнеса

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Успех и страх отстаивать свои интересы: как это взаимосвязано?

В нашей жизни отстаивать свои интересы приходится везде: в магазине, аптеке, кафе, больнице, поезде. Почему нельзя молчать и что делать тем, кто по складу характера совершенно не боец? Когда человек боится отстаивать свои интересы, он соглашается плыть по течению и довольствоваться тем, что дозволено сильными этого мира.

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