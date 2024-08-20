Государство оплатило лечение Льва Лещенко от редкого заболевания

Популярный исполнитель Лев Лещенко, народный артист России, столкнулся с серьезным диагнозом - транстиретиническим амилоидозом, редким генетическим заболеванием, приводящим к поражению внутренних органов и систем организма.
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