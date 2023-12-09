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День неизвестного солдата: в Миллерово прошли турниры по шахматам и русским шашкам

Перед участниками выступили председатели районных федераций — шахмат Виктор Александрович Сухин и русских шашек Владимир Алексеевич Пятицкий.

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