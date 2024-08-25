Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Западная Римская империя не рухнула бы в 476 г.  н. э. , если бы у Рима было золото , на которые ...США повторяют фат...
  • Александр24
    Ничего мы от них не получим. А ОДКБ давно надо бы распустить, но имитация хоть какого-то военного союза, не даёт Росс...Казахстан и СВО
  • Иван Иванов
    СТРЕЛЯТЬ ГАДОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как мигранты смог...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Уж кто нам ближе, кроме как входящая в состав Союзного государства Республика Беларусь. Вот и президент Александр Лукашенко постоянно твердит, что враги у нас общие, а возглавляемое им государство, народ и Вооруженные силы всегда готовы «прикрыть спину» России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх