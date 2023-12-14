Sohu: русский дипломат в ООН сильно разозлил Израиль и США, Нетаньяху не выдержал

Смелые и резкие заявления представителей РФ на внешнеполитической арене все больше выводят из себя правящие режимы тех стран, которые никак не могут взять в голову, что современная Россия не имеет ничего общего с самой собой образца 1990-х годов.
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