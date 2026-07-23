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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Более 940 тысяч Fan ID оформлено за прошлый сезон РПЛ. Суммарное число приблизилось к 4 млн

Болельщики оформили около 1 миллиона Fan ID в сезоне-2025/26. За прошедший сезон FAn ID оформили более 940 тысяч человек, следует из официального отчета РПЛ.

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