В Кузбассе представили две уникальные книги

Свет сегодня увидели и две уникальные книги, выпущенные при поддержке коллегии адвокатов «Регионсервис» и издательства «Кузбасс 21 век» к 300-летию: «Удивительные факты, рекорды и достижения», где даже можно найти информацию о самой маленькой женщине области или высоком доме шестидесятых, и фотоальбом «Заповедный Кузбасс» – со снимками животных и пейзажами.