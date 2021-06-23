В Кузбассе представили две уникальные книги

Свет сегодня увидели и две уникальные книги, выпущенные при поддержке коллегии адвокатов «Регионсервис» и издательства «Кузбасс 21 век» к 300-летию: «Удивительные факты, рекорды и достижения», где даже можно найти информацию о самой маленькой женщине области или высоком доме шестидесятых, и фотоальбом «Заповедный Кузбасс» – со снимками животных и пейзажами.
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