Выяснилось, в чем Lada Iskra будет качественнее седана Vesta NG

Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что новая недорогая модель получит полностью оцинкованный кузов, причём металл с защитным покрытием от коррозии получит даже крыша! У седана Vesta NG панель крыши не оцинкованная, а неофициальный предшественник «Искры» — Granta FL — вовсе может похвастать оцинкованной поверхностью всего лишь 25 процентов кузова.