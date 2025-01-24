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Российские средства ПВО отразили одну из самых массовых атак украинских дронов

Российские средства ПВО отразили одну из самых массовых атак украинских дронов

Российские средства ПВО отразили одну из самых массовых атак украинских дронов. Налет начался вчера вечером, и только за ночь был сбит 121 беспилотник над 14 регионами страны: 37 из них уничтожили в Брянской области, еще 20 — над Рязанской, по 17 — в Курской и Саратовской областях, 7 — над … .

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