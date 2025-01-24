Российские средства ПВО отразили одну из самых массовых атак украинских дронов. Налет начался вчера вечером, и только за ночь был сбит 121 беспилотник над 14 регионами страны: 37 из них уничтожили в Брянской области, еще 20 — над Рязанской, по 17 — в Курской и Саратовской областях, 7 — над … .