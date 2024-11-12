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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюрэнт отчитал Нуркича в паузе игры: «У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч!»

Звездный форвард «Финикса» выразил недовольство тем, что центровой во время матча с «Далласом» проигнорировал открытого одноклубника.

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