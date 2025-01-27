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В Питере задержан военный, который распространял антимигрантские листовки

В Питере задержан военный, который распространял антимигрантские листовки

Арестована и его знакомая.Вечером 25 января в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали ветерана боевых действий Влада Балясникова и его знакомую на выходе из станции метро "Лесная".

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