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В Госдуме предложили ввести перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам

В Госдуме предложили ввести перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам

Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законодательную новеллу, согласно которой будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

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