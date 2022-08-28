В Госдуме предложили ввести перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам

Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законодательную новеллу, согласно которой будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.
Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законодательную новеллу, согласно которой будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.
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