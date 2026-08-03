Персидские хроники: на пороге Хаоса

Персы и янки, чутка передохнув, вновь приступили к ракетным перестрелкам. На вашингтонщине вопят об очередном уничтожении всей военной инфраструктуры Ирана, заводов производства ракет, складов хранения БпЛА, командных пунктах и проч.
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