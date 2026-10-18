В BYD посчитали, что одного большого экрана в машине уже недостаточно. По информации Autohome, компания представила модульный интерфейс Giant Screen UI для электромобиля Tang третьего поколения.
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