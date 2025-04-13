В центре Варшавы прошел многотысячный марш оппозиции

www.globallookpress.com/IMAGO/Mikolaj Janeczek В Варшаве крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) организовала многотысячный митинг, сообщила газета Wiadomosci со ссылкой на столичную мэрию.
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