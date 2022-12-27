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В Астрахани главе УК дали 2 года принудительных работ за присвоение денег жильцов обслуживаемых домов

В Астрахани главе УК дали 2 года принудительных работ за присвоение денег жильцов обслуживаемых домов

А также за использование 2 млн рублей на оплату ЖКУ с другой целью. В Кировском районе Астрахани завершился суд над генеральным директором управляющей компании, обвиненным в крупном присвоении денег с использованием своего служебного положения.

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