В Астрахани главе УК дали 2 года принудительных работ за присвоение денег жильцов обслуживаемых домов

А также за использование 2 млн рублей на оплату ЖКУ с другой целью. В Кировском районе Астрахани завершился суд над генеральным директором управляющей компании, обвиненным в крупном присвоении денег с использованием своего служебного положения.
А также за использование 2 млн рублей на оплату ЖКУ с другой целью. В Кировском районе Астрахани завершился суд над генеральным директором управляющей компании, обвиненным в крупном присвоении денег с использованием своего служебного положения.
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