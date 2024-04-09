Юная королева красоты вышла замуж за мужчину на 50 лет старше и рассказала о причинах решения

Дмитрий Гурин

Ну каждому свое. У нас с женой разница в возрасте 23 года. Мелкая была называл "Мартышкой", любила за фруктами на деревья лазить. И за 10 лет совместного проживания все нормально, дочка в сентябре в первый класс идет, кстати в нашу же школу, где мы детьми учились.