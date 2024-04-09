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Юная королева красоты вышла замуж за мужчину на 50 лет старше и рассказала о причинах решения

Юная королева красоты вышла замуж за мужчину на 50 лет старше и рассказала о причинах решения

16-летняя королева красоты вышла замуж за 66-летнего мэра города. В Бразилии возраст согласия именно такой, но брак все же стал причиной целого ряда осуждающих комментариев со стороны друзей и родственников.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да уж, судьба.
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14 час.
VB
Vasiliy Belokurov
&quot;А если это любовь, Надя?!&quot;    &quot;Кака така любовь?!&quot; незабвенный А.С. Пушкин сказал&quot;Любви все возрасты покорны....&quot;
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14 час.
Дмитрий Гурин
Ну каждому свое. У нас с женой разница в возрасте 23 года. Мелкая была называл &quot;Мартышкой&quot;, любила за фруктами на деревья лазить. И за 10 лет совместного проживания все нормально, дочка в сентябре в первый класс идет, кстати в нашу же школу, где мы детьми учились.
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9 час.

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