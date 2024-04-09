16-летняя королева красоты вышла замуж за 66-летнего мэра города. В Бразилии возраст согласия именно такой, но брак все же стал причиной целого ряда осуждающих комментариев со стороны друзей и родственников.
Юная королева красоты вышла замуж за мужчину на 50 лет старше и рассказала о причинах решения
Комментарии
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Элеонора Коган
Да уж, судьба.
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14 час.
VB
Vasiliy Belokurov
"А если это любовь, Надя?!" "Кака така любовь?!" незабвенный А.С. Пушкин сказал"Любви все возрасты покорны...."
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14 час.
Дмитрий Гурин
Ну каждому свое. У нас с женой разница в возрасте 23 года. Мелкая была называл "Мартышкой", любила за фруктами на деревья лазить. И за 10 лет совместного проживания все нормально, дочка в сентябре в первый класс идет, кстати в нашу же школу, где мы детьми учились.
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9 час.
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