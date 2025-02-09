3 года назад суд вынес приговор по делу трупа в пищевой пленке в Богородицке

Ровно три года назад, 9 февраля 2022 года в Тульском областном суде вынесли приговор по громкому делу о смерти жителя Богородицка, которого приятели и бывшая сожительница привязали к дереву пищевой пленкой.
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