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Российские силы ПРО и ПВО уничтожили 30 тысяч воздушных объектов Украины

Российские силы ПРО и ПВО уничтожили 30 тысяч воздушных объектов Украины

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что войсками ПРО и ПВО за два года было уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ, – сообщает в пятницу, 12 апреля, издание «Красная Звезда».

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