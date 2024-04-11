Российские силы ПРО и ПВО уничтожили 30 тысяч воздушных объектов Украины

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что войсками ПРО и ПВО за два года было уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ, – сообщает в пятницу, 12 апреля, издание «Красная Звезда».