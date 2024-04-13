Samsung хочет бастовать. Назревает крупная забастовка

В Samsung назревает первая за 54 года существования компании массовая забастовкаSamsung Electronics столкнулась с серьезными вызовами, которые могут повлиять на стабильность поставок продукции, включая полупроводники и смартфоны.
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