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Игра в «хомяка» выйдет на биржу. Криптоэксперты рассказали, что нельзя делать

Покупка токенов на этапе предпродажи сопряжена с высокими рисками.Криптоэксперт Сергей Михеев предупреждает потенциальных инвесторов о рисках, связанных с покупкой токенов Hamster Kombat на этапе предпродажи.

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