Игра в «хомяка» выйдет на биржу. Криптоэксперты рассказали, что нельзя делать

Покупка токенов на этапе предпродажи сопряжена с высокими рисками.Криптоэксперт Сергей Михеев предупреждает потенциальных инвесторов о рисках, связанных с покупкой токенов Hamster Kombat на этапе предпродажи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии