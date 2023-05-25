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«У нас огромное количество других проблем»: Пригожин опроверг новость о финансировании баскетбольной команды «Платов»

«У нас огромное количество других проблем»: Пригожин опроверг новость о финансировании баскетбольной команды «Платов»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на сообщения, что «оркестр» может стать генеральным спонсором женской баскетбольной команды «Платов».

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