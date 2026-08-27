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Сбросить 70 кг ради здоровья и набрать 20 обратно ради роли: история Светланы Листовой

Сбросить 70 кг ради здоровья и набрать 20 обратно ради роли: история Светланы Листовой

Светлана Листова заметно выбивается из стандартных рамок отечественного экрана. Рост 180 сантиметров, отметки на весах от пятидесяти с небольшим до ста восемнадцати килограммов — менять форму ей приходилось и по настоянию врачей, и по прямому требованию режиссёров.

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