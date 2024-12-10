В двух детских садах Алушты нашли просроченные продукты

Сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Прокуратурой Крыма провели проверку продукции животного происхождения в 137 образовательных учреждениях Республики Крым, г.
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