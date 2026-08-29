Лесной пожар приблизился к отелям на турецком курорте Фетхие

РЕН ТВ Крупный лесной пожар в Турции вплотную подобрался к отелям на популярном курорте Фетхие. Огонь вспыхнул вечером 28 августа и мгновенно распространился из-за ветра.
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