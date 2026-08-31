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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» продал защитника молодежки Огуннейе «Арсеналу»

« Манчестер Юнайтед » объявил о переходе защитника Хабиба Огуннейе в « Арсенал ». Сумма трансфера 20-летнего англичанина не раскрывается, его контракт с манкунианцами был рассчитан до 30 июня 2027 года.

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