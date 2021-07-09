Русская весна

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В США заявили, что резолюция по Сирии превзошла ожидания

В США заявили, что резолюция по Сирии превзошла ожидания

Соединенные Штаты считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в Сирию на шесть месяцев является намного лучшим результатом, чем приходилось ожидать, заявил в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации.

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