Володин поздравил следователей с профессиональным праздником

Следователи вносят вклад в укрепление законности, борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом. Об этом 25 июля заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравительной телеграмме по случаю Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, опубликованной на сайте палаты.