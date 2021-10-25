"Биосфера": инновационное оборудование установили на омском НПЗ

В Омской области прямо сейчас реализуется крупнейший природоохранный проект в истории. На местном нефтеперерабатывающем заводе решили полностью отказаться от старых очистных сооружений и заменить их новыми – инновационными и сверхсовременными.
В Омской области прямо сейчас реализуется крупнейший природоохранный проект в истории. На местном нефтеперерабатывающем заводе решили полностью отказаться от старых очистных сооружений и заменить их новыми – инновационными и сверхсовременными.
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