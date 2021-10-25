РЕН ТВ Новости

194 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Ага, и маски, МАСКИ тёплые не забываем! ;-)Врач посоветовал ...
  • Антон
    Дежавю...июнь 41-гоПольша перебросит...
  • татьяна кондратьева
    Приют был организован с согласия жителей поселка? Незавидное соседство.Почти два десятка...

"Биосфера": инновационное оборудование установили на омском НПЗ

В Омской области прямо сейчас реализуется крупнейший природоохранный проект в истории. На местном нефтеперерабатывающем заводе решили полностью отказаться от старых очистных сооружений и заменить их новыми – инновационными и сверхсовременными.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх