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За рулем

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Какую клемму АКБ снимать первой, чтобы не спалить электронику

Какую клемму АКБ снимать первой, чтобы не спалить электронику

Снять автомобильный аккумулятор вроде бы просто: пара гаек, два провода – и дело сделано. Но именно эта обманчивая легкость чаще всего и становится причиной неприятностей.

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