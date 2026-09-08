«Проекты США под угрозой»: Пентагон больше не публикует оценку своих программ В 1983 году Конгресс США учредил Офис директора операционного тестирования и оценки (DOT&E).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВБ ВСУ не получили о...
- ВМС Франции задер...
- Лондон берёт Цент...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым