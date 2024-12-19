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Какой задел оставил Шойгу Белоусову на самом деле

Какой задел оставил Шойгу Белоусову на самом деле

  Какой задел оставил Шойгу Белоусову на самом деле Автор: Юрий Котенок На днях глава МО РФ Андрей Белоусов поблагодарил Сергея Шойгу, бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совбеза, за тот задел, который он оставил.

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