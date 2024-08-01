FT: ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны из-за атаки на Ханию

Дипломаты высокого ранга из Евросоюза и Соединенных Штатов провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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