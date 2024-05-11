Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Merfi
    думал болото осушат, но продолжаем зеленеть, надежда умерла на экономический прорывПутин встретился ...
  • Валерий Вадимов
    ну,значит для народа ни хрена не изменится в лучшую сторону с этими деятелями...мизерные пенсии,мизерный мрот...Структура нового ...
  • Вовладар Даров
    ДолбогномыБритания продолжа...

Новак Джокович получил бутылкой по голове от болельщика на "Мастерсе" в Риме

Новак Джокович получил бутылкой по голове от болельщика на "Мастерсе" в Риме

Новак Джокович пострадал от действий болельщика во время турнира "Мастерс" в Риме. Во время раздачи автографов после матча против французского теннисиста Корентена Муте, болельщик швырнул в него бутылку, которая попала в голову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх