Новак Джокович получил бутылкой по голове от болельщика на "Мастерсе" в Риме

Новак Джокович пострадал от действий болельщика во время турнира "Мастерс" в Риме. Во время раздачи автографов после матча против французского теннисиста Корентена Муте, болельщик швырнул в него бутылку, которая попала в голову.
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