Новая статья: Обзор игрового 4K IPS-монитора Digma Pro Action M c Mini-LED: с каждого по зёрн...

Новая статья: Обзор игрового 4K IPS-монитора Digma Pro Action M c Mini-LED: с каждого по зёрнышкуНасытив рынок мониторами линейки Art в минималистичном дизайне и предложив своё видение решений на базе QD-OLED-матриц, бренд Digma Pro продолжает экспансию.
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