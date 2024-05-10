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Закон, порядок, государство

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В Пермском крае полицейские поздравили с праздником Победы ветеранов МВД, поднимавших страну в послевоенные годы

В Кунгуре Пермского края в честь Дня Победы сотрудники полиции и студенты из отряда «Волонтеры Победы» поздравили с праздником ветеранов МВД - детей войны, ранее служивших в рядах территориального отдела полиции.

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