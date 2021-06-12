Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

Обзор матча Дания – Финляндия Евро-2020: лучшие моменты матча 12 июня

Обзор матча Дания – Финляндия Евро-2020: лучшие моменты матча 12 июня

В первом матче группы B сборная Финляндии одержала победу над командой Дании (1:0). Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх