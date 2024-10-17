Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл выставку «Северная крепость»

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и сенатор Елена Дягилева приняли участие в торжественном открытии выставки «Северная крепость», посвященной 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
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