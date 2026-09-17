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Беспилотники атаковали Ярославскую область, поврежден НПЗ

Беспилотники атаковали Ярославскую область, поврежден НПЗ

Пострадавших нет В Ярославской области предотвращена масштабная атака БПЛА. В результате было сбито 65 дронов, а нефтеперерабатывающий завод получил повреждения, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале на платформе "Макс".

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