В транспорте Екатеринбурга появятся кнопки вызова Росгвардии

В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки для вызова сотрудников Росгвардии. Соответствующее соглашение заключено между муниципальным предприятием «Гортранс» и ведомством, передает канал «Екатеринбург.
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