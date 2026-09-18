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Царьград

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В транспорте Екатеринбурга появятся кнопки вызова Росгвардии

В транспорте Екатеринбурга появятся кнопки вызова Росгвардии

В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки для вызова сотрудников Росгвардии. Соответствующее соглашение заключено между муниципальным предприятием «Гортранс» и ведомством, передает канал «Екатеринбург.

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