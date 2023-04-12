За утечку персональных данных начнут штрафовать и сажать

Полиция и ЦБ занимаются финансовым просвещением, но число киберпреступлений не снижается. Почему? Известный эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов считает, что дело в обеспечении базовой безопасности цифровой среды силами государства.
Полиция и ЦБ занимаются финансовым просвещением, но число киберпреступлений не снижается. Почему? Известный эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов считает, что дело в обеспечении базовой безопасности цифровой среды силами государства.
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