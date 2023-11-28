Кандидат экономических наук приставал к подростку на улице Кораблестроителей

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали мужчину. 40-летний кандидат экономических наук, частный преподаватель приставал к подростку на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга.
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