Внезапно умерла актриса из фильма "На углу у Патриарших" Дарья Гончарова

Популярная артистка скончалась на 54-м году жизни.26 февраля в возрасте 53 лет умерла актриса Дарья Гончарова, известная широкому зрителю по ролям в фильмах "На углу у Патриарших", "Ландыш серебристый" и "Звезда эпохи", пишет портал "КиноТеатр.