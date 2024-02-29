Внезапно умерла актриса из фильма "На углу у Патриарших" Дарья Гончарова

Популярная артистка скончалась на 54-м году жизни.26 февраля в возрасте 53 лет умерла актриса Дарья Гончарова, известная широкому зрителю по ролям в фильмах "На углу у Патриарших", "Ландыш серебристый" и "Звезда эпохи", пишет портал "КиноТеатр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии