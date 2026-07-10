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Мировое обозрение

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Обучаем LLM 0.5B на статьях Хабра: fp8 vs bf16 с nanochat

Обучаем LLM 0.5B на статьях Хабра: fp8 vs bf16 с nanochat

Обучить языковую модель с нуля за обеденный перерыв? Ещё год назад это звучало как фантастика. Сборка кластера из сотен видеокарт, бюджеты уровня небольшого стартапа и недели ожидания — вот что ассоциировалось с тренировкой ИИ.

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