В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники навестили ребят из социального учреждения «Доверие» Амурской области

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» совместно с членом Общественного совета при МО МВД настоятелем храма в честь святого праведного Иоанна Кранштадского в с.
В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» совместно с членом Общественного совета при МО МВД настоятелем храма в честь святого праведного Иоанна Кранштадского в с.
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